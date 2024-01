Mainz Biomed Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die technische Analyse der Mainz Biomed-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,18 EUR liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 1.088 EUR, was einer Abweichung von -65,79 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1,3 EUR) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-16,31 Prozent Abweichung). Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Mainz Biomed zeigt sich insgesamt eher neutral, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien und Diskussionsforen der letzten beiden Wochen. In dieser Zeit standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um Mainz Biomed durchschnittlich war, während die Rate der Stimmungsänderung negativ war. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Mainz Biomed liegt bei 38,92, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 65,56 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Insgesamt zeigt die technische Analyse, die Anleger-Stimmung, das Sentiment und den Buzz sowie den Relative Strength-Index, dass Mainz Biomed aktuell weder besonders positiv noch negativ bewertet wird, sondern sich in einem neutralen Bereich befindet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Mainz Biomed-Analyse vom 17.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Mainz Biomed jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Mainz Biomed-Analyse.

Mainz Biomed: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...