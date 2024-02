Mainz Biomed Aktie: Was war das denn?

Die Mainz Biomed-Aktie wird derzeit laut technischer Analyse als "schlecht" eingestuft. Der GD200 beträgt 2,63 EUR, was einen Abstand von -66,54 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 0,88 EUR darstellt. Im Vergleich dazu liegt der GD50 bei 0,96 EUR, was einer Differenz von -8,33 Prozent entspricht. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "schlechte" Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen hingegen eine Zunahme positiver Kommentare über Mainz Biomed. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist in den grünen Bereich gerückt, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "gute" Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass Mainz Biomed derzeit etwa gleich viel wie normal im Fokus der Anleger steht, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "gutes" Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Anleger haben sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Mainz Biomed unterhalten, was zu einer "guten" Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Mainz Biomed-Aktie beträgt 67, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 57,14 ergibt ebenfalls eine "neutrale" Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "neutrales" Rating für Mainz Biomed.