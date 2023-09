Mainz Biomed-Aktie +50%: Ist diese News der Durchbruch?

Die Aktie von Mainz Biomed (WKN: A3C6XX) schießt am Mittwochmorgen auf Tradegate in der Spitze um +50% auf 5,20 € hoch, ehe Gewinnmitnahmen einsetzen. Auslöser ist eine Mitteilung des Unternehmens über Topline-Ergebnisse der laufenden ColoFuture-Studie zur Früherkennung von Darmkrebs. Was bedeuten die neuen Erkenntnisse für die weitere Kursentwicklung?