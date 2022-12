Mainz Biomed +5%: Ein Kurssprung aus gutem Grund

Die Aktie von Mainz Biomed (WKN: A3C6XX) klettert am Dienstagvormittag an der Frankfurter Börse um über +5% auf 7,32 €, nachdem es gestern an der Nasdaq ebenfalls zu einem entsprechenden Kurszuwachs gekommen war. Der frische Aufwind kommt nicht von ungefähr: Der Darmkrebs-Spezialist hat heute früh einen ersten Meilenstein bei eAArly DETECT



