Mainz Biomed +17%: Der Startschuss für die Kursparty?

Der Darmkrebs-Vorsorgetest ColoAlert von Mainz Biomed (WKN: A3C6XX) ist seit heute in zwei weiteren großen Märkten erhältlich und die Börsen reagieren mit zweistelligen Kursgewinnen: An der Nasdaq schießt die Aktie vorbörslich über +13% auf 10,50 US$ in die Höhe, in Stuttgart wird das Papier mit 10,61 € sogar mehr als +17% höher gehandelt. Hier entwickelt sich die erwartet starke Dynamik mit Blick auf die angestrebte US-Zulassung. Wir bringen uns schonmal in Stellung für den voraussichtlich zündenden Kursturbo.





