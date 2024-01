Maintel Aktie: Käufer sollten sich sputen!

In den letzten vier Wochen wurden bei Maintel keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, weshalb Maintel insgesamt auf dieser Stufe ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Von fundamentaler Seite betrachtet, weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Maintel einen Wert von 32 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (KGV von 52,78) liegt die Aktie damit unter dem Durchschnitt um etwa 38 Prozent. Aus dieser Perspektive betrachtet, wird Maintel als unterbewertet angesehen und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Maintel liegt bei 20, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 22,22, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt führt diese Bewertung zu einem Gesamtrating von "Gut".

In Bezug auf Dividenden schüttet Maintel derzeit eine niedrigere Dividende aus als der Branchendurchschnitt der Kommerziellen Dienstleistungen & Supplies. Der Unterschied beträgt 11,68 Prozentpunkte (0 % gegenüber 11,68 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".