Maintel Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Maintel-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 10,53, was darauf hindeutet, dass Maintel hier überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier abweichend als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Maintel.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung vorgenommen werden. Unsere Analysten haben die Maintel auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Maintel-Aktie mit 235 GBP derzeit +13,12 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +37,85 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Maintel im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 11,69 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist als üblich.