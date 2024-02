Mainova Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Mainova-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 458,03 EUR für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 396 EUR, was einem Unterschied von -13,54 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 414,6 EUR wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,49 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Mainova für die einfache Charttechnik daher eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche hat Mainova in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,56 Prozent erzielt, während der Branchendurchschnitt bei -1,07 Prozent lag. Dies bedeutet eine Underperformance von -21,5 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite mit -1,07 Prozent im letzten Jahr höher als die von Mainova, was zu einer Unterperformance von 21,5 Prozent führt. Aus diesem Grund erhält Mainova ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls Einfluss auf den Aktienkurs haben. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Mainova auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass diese neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen wurden vor allem neutrale Themen rund um Mainova in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Mainova liegt bei 46,67, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 48,65, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Aufgrund dieses Gesamtbildes erhält die Mainova-Aktie daher ein Rating "Neutral".