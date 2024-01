Mainland Headwear Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Der Aktienkurs von Mainland Headwear hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,79 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" im Durchschnitt um 18,51 Prozent gestiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -23,3 Prozent für Mainland Headwear in diesem Branchenvergleich. Der Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 3,46 Prozent, wobei Mainland Headwear um 8,26 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Mainland Headwear weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 56 Punkten und der RSI25 bei 60 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide Punkte der Analyse führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mainland Headwear beträgt 4, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 32,49) eine Unterbewertung von etwa 87 Prozent darstellt. Fundamentale Kriterien zeigen somit, dass Mainland Headwear unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Bei der Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 4,86 Prozent, was 1,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (6,15 Prozent) liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Mainland Headwear eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.