Mainland Headwear Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI von Mainland Headwear liegt bei 11,11, was bedeutet, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daher wird dies als "Gut" bewertet. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen, und der RSI für Mainland Headwear liegt bei 51, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Gut".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Anleger haben sich in den letzten ein bis zwei Tagen weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Mainland Headwear unterhalten. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite von Mainland Headwear beträgt derzeit 5,42 %. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Textilien Bekleidung und Luxusgüter") von 6,07 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,65 Prozentpunkten ergibt sich daher die Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Mainland Headwear mit einer Rendite von -15,66 % mehr als 13 % darunter. Die "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 6,31 %. Auch hier liegt Mainland Headwear mit 21,97 % deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.