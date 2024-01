Broadway Industrial Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die technische Analyse der Broadway Industrial-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,09 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,088 SGD) liegt nur minimal darunter, was einer Differenz von -2,22 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der Wert bei 0,08 SGD, was über dem letzten Schlusskurs (+10 Prozent) liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Broadway Industrial-Aktie als "Gut". Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Broadway Industrial zeigen keine eindeutigen positiven oder negativen Signale, sondern überwiegend neutrale Themen. Aus diesem Grund wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ist die Aktie von Broadway Industrial bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Anhand des Relative Strength-Index wird die Broadway Industrial-Aktie ebenfalls als neutral eingestuft. Der RSI7-Wert beträgt 37,5 und der RSI25-Wert liegt bei 25,71, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,77 Prozent erzielt, was 16,43 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Bereich "Computer & Peripheriegeräte" liegt die Rendite von Broadway Industrial aktuell 16,56 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.