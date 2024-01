Mainland Headwear Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Derzeit wird Mainland Headwear als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 4 beträgt. Dies bedeutet, dass die Börse 4,21 Euro für jeden Euro Gewinn von Mainland Headwear zahlt, was 87 Prozent weniger ist als der Durchschnitt in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". In dieser Branche liegt der durchschnittliche KGV bei 32, was darauf hindeutet, dass Mainland Headwear unterbewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Mainland Headwear bei 1,66 HKD liegt und sich 12,63 Prozent unter dem GD200 (1,9 HKD) befindet. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1,77 HKD, was einem Abstand von -6,21 Prozent entspricht. Auch hier wird der Kurs als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Mainland Headwear im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,79 Prozent erzielt, was 9,23 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Zusätzlich liegt die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" bei 18,92 Prozent, wobei Mainland Headwear aktuell 23,71 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Mainland Headwear eine Rendite von 4,86 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,17 %. Daher wird auch die Dividendenausschüttung als "Schlecht" eingestuft.