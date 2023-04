Main Capital Aktie: Vertrauen der Anleger schwindet!

Main Capital erzielte in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 6,87 Prozent, was im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem Finanzdienstleistungssektor deutlich unter dem Durchschnitt lag. Die Asset Management-Branche erreichte in diesem Zeitraum eine mittlere Rendite von 7,31 Prozent, wobei Main Capital mit einer Rendite von -6,4 Prozent hinterherhinkt.

Die Anwendung des Relative Strength Index durch Main Capital

Die technische Analyse bietet mit dem Relative Strength Index (RSI) die Möglichkeit festzustellen, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Der RSI berechnet sich aus den Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswertes über einen bestimmten Zeitraum. Für die Main Capital-Aktie ergibt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 64.24, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auf...