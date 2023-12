Main Capital Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Main Capital-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt von 40,29 USD erreicht, während der letzte Schlusskurs bei 43,12 USD lag, was einer Abweichung von +7,02 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (40,89 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zum Finanzsektor hat Main Capital im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,3 Prozent erzielt, was 14,58 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Kapitalmärkten" übertrifft die Aktie mit einer Rendite von 8,29 Prozent den Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 44 auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 24,46, was darauf hinweist, dass Main Capital überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

Analysten bewerten die Main Capital-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 43 USD, was einem Abwärtspotenzial von -0,28 Prozent entspricht.

Insgesamt erhält Main Capital somit eine "Gut"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse, des Branchenvergleichs, des Relative Strength Index und der Analysteneinschätzung.