Wejo Aktie: Abwarten

Die Stimmung der Anleger bei Wejo in den sozialen Medien und Diskussionsforen wird als neutral angesehen. In den letzten zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Es gab keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Wejo in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Wejo-Aktie am letzten Handelstag bei 0.001 USD lag, was einem Rückgang von 99,38 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 0,01 USD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird die Wejo-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Wejo liegt bei 50, was auf eine als neutral betrachtete Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich daher für die Kategorie des RSI eine Einstufung als "Neutral".