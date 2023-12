Maiden Holdings- 6.70% Prf Perpetual Usd 25 -r D Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI der Maiden liegt bei 3,57, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 22,22, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, hat Maiden ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Versicherung" (KGV von 36,68) unterbewertet ist und somit als "Gut" eingestuft wird.

Aus charttechnischer Sicht weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Maiden-Aktie für die letzten 200 Handelstage (1,96 USD) um +27,04 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (2,49 USD) ab, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,8 USD) erhält die Maiden-Aktie mit einem aktuellen Schlusskurs von 2,49 USD ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Maiden diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen hauptsächlich von positiven Themen geprägt, wodurch die Aktie eine insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.