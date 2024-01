Maiden Holdings- 6.70% Prf Perpetual Usd 25 -r D Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild von Maiden. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen gab. Daher wird das Stimmungsbild als "neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "neutral"-Bewertung vergeben wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat Maiden im letzten Jahr eine Rendite von 8,53 Prozent erzielt, was 2,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Versicherungsaktien beträgt 18,99 Prozent, und Maiden liegt aktuell 10,46 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "schlecht" bewertet.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Maiden bei 0 Prozent, was 3,93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Versicherungsbranche" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3 Prozent. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Maiden-Aktie liegt bei 68, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, weshalb auch hier eine "neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "neutral"-Rating für Maiden.