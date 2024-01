Mahindra & Mahindra Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Analyse von Aktienkursen beinhaltet nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unseren Analysten zufolge wurden die Kommentare und Befunde zu Mahindra & Mahindra in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Zusätzlich wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen in den sozialen Medien diskutiert. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie das Rating "Gut". Dies führt zu dem Befund, dass die Stimmung bezüglich Mahindra & Mahindra als "Gut" eingestuft werden muss.

In den letzten Wochen gab es jedoch eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Mahindra & Mahindra. Diese Veränderung tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, wird das Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Mahindra & Mahindra in dieser Kategorie daher ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Automobile"-Branche erzielte Mahindra & Mahindra in den letzten 12 Monaten eine Performance von 47,66 Prozent, während der Branchendurchschnitt bei 0 Prozent lag. Dies bedeutet eine Outperformance von +47,66 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor übertraf das Unternehmen den Durchschnitt um 47,66 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält Mahindra & Mahindra in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mahindra & Mahindra-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1462,89 INR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1642 INR liegt, was einem Unterschied von +12,24 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 1602,04 INR, was einem Unterschied von +2,49 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis. Insgesamt wird die Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.