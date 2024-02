Mahanagar Telephoneigam Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die Dividendenrendite für Mahanagar Telephone Nigam beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten. In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage einen Wert von 27,68 INR, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 45,9 INR liegt (eine Abweichung von +65,82 Prozent). Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut". Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts basierend auf den letzten 50 Handelstagen zeigt einen Wert von 38,73 INR, ebenfalls über dem aktuellen Schlusskurs (+18,51 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Die Anleger-Stimmung für Mahanagar Telephone Nigam in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine stabile Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

