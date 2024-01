Maha Energy AB Aktie: Das hat Gewicht!

Die Stimmungslage unter Anlegern war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie in sozialen Netzwerken zu erkennen war. Über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer an zwei Tagen eine positive Richtung. Auch die Gespräche der Anleger über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Maha Energy haben in den letzten ein bis zwei Tagen zugenommen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Maha Energy derzeit bei 8,87 SEK liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut", da der Aktienkurs bei 9,67 SEK lag und somit einen Abstand von +9,02 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 9,52 SEK, was einer Differenz von +1,58 Prozent entspricht und daher ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine Einstufung als "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder verändern. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen geben neue Einschätzungen für Aktien. Bei Maha Energy wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und liegt bei Maha Energy bei 95,65. Dies deutet darauf hin, dass die Situation als überkauft betrachtet wird und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 38 und wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet, was ein "Neutral" zur Folge hat. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Einstufung als "Schlecht" vergeben.