Maha Energy AB Aktie: So geht’s nicht weiter!

Der Relative Strength Index ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Maha Energy auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 70,8 Punkte, was darauf hinweist, dass Maha Energy momentan überkauft ist und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 73,03 an, dass Maha Energy überkauft ist und somit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Maha Energy von privaten Anlegern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Auswertung der Kommunikation über Maha Energy in den sozialen Medien zeigt keine eindeutige Veränderung und führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse der Maha Energy-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 7,71 SEK lag, was einem Unterschied von -12,39 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 8,8 SEK entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 9,25 SEK über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird Maha Energy daher auch aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" eingestuft.