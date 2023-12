Magyar Bancorp Aktie: Das ist Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Daikin Industries":

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen über Magyar eher neutral diskutiert. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, und es konnten keine negativen Diskussionen verzeichnet werden. Größtenteils waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen neutral eingestellt. Aktuell zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten im Stimmungsbild und in der Stärke der Diskussion registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet.

Um zu beurteilen, ob die Magyar-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Dies ergibt den Relative Strength Index (RSI), einen häufig eingesetzten Indikator aus der technischen Analyse. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 30,09 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen, dass die Magyar-Aktie überverkauft ist und wird daher mit "Gut" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu zeigen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt für die Magyar-Aktie aktuell 10,34 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 9,83 USD über dem letzten Schlusskurs und wird daher ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bedacht. Insgesamt wird die Magyar-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.