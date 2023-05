Maguar Capital verlängert seine Partnerschaft mit Portfoliounternehmen und führendem Anbieter von HCM Software HRworks durch neuen Continuation Fund - erster erfolgreicher Exit für Maguar Fund

Freiburg/Berlin (ots) -Die vereinbarte Transaktion stellt zusätzliches Kapital zur Verfügung, um weiteres Wachstum durch verstärkte Marktpenetration sowie M&A in der DACH Region zu erzielen.Maguar Capital ("Maguar"), ein führender B2B Softwareinvestor in der DACH Region, gibt bekannt, dass die Maguar Capital GmbH & Co. KG ("Maguar Fund I") eine Vereinbarung zum Verkauf ihres Portfoliounternehmens HRworks Holding GmbH ("das Unternehmen") an ein neu gegründetes Continuation Vehicle, Maguar Continuation Fund I GmbH & Co. KG ("Maguar CF I"), welches von Maguar verwaltet wird, unterzeichnet hat. Der neue Fund Maguar Capital II GmbH Co. KG ("Maguar Fund II") sowie das Managementteam von HRworks beabsichtigen, sich zusammen mit Maguar CF I an dem Unternehmen zu beteiligen. Insgesamt ist für die Transaktion eine Eigenkapitalinvestition von über 235 Millionen Euro geplant. Mit dem Maguar CF I wird ausschließlich in das Unternehmen, inklusive der Tochtergesellschaft HRworks GmbH ("HRworks"), einem schnell wachsenden Anbieter von Human Capital Management ("HCM") Software für KMU Kunden, investiert. Mit dem nun zusätzlich bereitgestellten Kapital, wird die erfolgreiche Wachstumsstrategie, die seit der ersten Investition von Maguar in das Unternehmen im Jahr 2020 initiiert wurde, fortgesetzt.Renommierte globale Investoren unterstützen Maguar Continuation FundMaguar CF I hat eine Finanzierung von einer führenden Gruppe global aktiver institutioneller Investoren erhalten. Die Nachfrage nach dem Fund überstieg nochmals deutlich sein initial angesetztes Limit - ein Ergebnis, welches der herausragenden Leistung von HRworks in den letzten Jahren sowie dem attraktiven weiteren Wachstumspotenzial zugeschrieben werden kann.Die Transaktion unterliegt der Genehmigung durch Kartellbehörden und weiteren marktüblichen Bedingungen. Der Abschluss der Transaktion stellt zeitgleich den ersten erfolgreichen Exit von Maguar Fund I dar und ermöglicht die Rückzahlung eines signifikanten Teils des eingezahlten Kapitals an seine Investoren.HRworks auf bemerkenswertem organischem WachstumskursAls Maguars erste Investition im Jahr 2020 und mit teilweise neu eingesetztem Management hat sich HRworks mit rasantem Wachstum zu einem der drei führenden HCM Softwarelösungen für KMUs in der DACH Region entwickelt. Arno Poschik, Matthias Ick und Gunther Thies von Maguar: "Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit HRworks auf dem Weg zum führenden HCM Softwareanbieter für KMUs fortzusetzen. Die Transaktion ist ein Meilenstein für Maguar auf dem Weg zum bevorzugten Partner für Softwareunternehmen in der DACH Region. Sie ist ein großartiges Beispiel für unsere Fähigkeit starke Renditen für unsere Investoren zu generieren und gleichzeitig den langfristigen Erfolg der Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, zu unterstützen." Während der Halteperiode von Maguar haben sich der Umsatz sowie die Mitarbeiterzahl von HRworks mehr als verdoppelt.Markus Schunk, CEO von HRworks: "Wir sind sehr zufrieden mit dem außergewöhnlichen Erfolg, den wir bisher beim Aufbau von HRworks zum führenden HCM Softwareanbieter für KMUs in der DACH Region erzielen konnten. Die Schlüsselfaktoren sind hier zweifellos unser herausragendes Team sowie unsere einzigartige Unternehmenskultur bei HRworks, auf die wir besonders stolz sind. Das starke Engagement von Maguar und seinen Investoren bietet uns die ideale Plattform, um diese Erfolgsgeschichte weiter fortzusetzen."Durch die Bereitstellung von zusätzlichem Kapital für Add-on Transaktionen sowie eine breitere Palette von organischen Wachstumsinitiativen beabsichtigt Maguar die Fortsetzung der bisher erfolgreichen Wachstumsstrategie.Maguar wurde bei der Transaktion von der Asante Capital Group LLP ("Asante"), Macquarie und Berenberg, Clifford Chance, Dechert, Deloitte, Houlihan Lokey, KPMG, Lupp + Partner, Milbank und wdp unterstützt.Über Maguar CapitalMaguar Capital mit Sitz in München, Deutschland, wurde 2019 von Arno Poschik, Gunther Thies und Matthias Ick gegründet. Maguar fokussiert sich auf Investitionen in kleine und mittlere B2B Softwareunternehmen in der DACH Region. Das Maguar Team verfügt über eine starke unternehmerische sowie langjährige Managementerfahrung in der Tech Branche mit mehr als 35 Jahren Software CEO Erfahrung und über 20 Jahren Erfahrung in der Private Equity Industrie.Über HRworksGegründet im Jahr 1998 von Thomas Holzer, ist HRworks ein integrierter Software-as-a-Service (SaaS) Anbieter von HCM Software primär für KMUs in Deutschland. Das Unternehmen fokussiert sich auf grundlegende HR Funktionen wie Zeitmanagement, Reisekostenabrechnung, Personalmanagement, Recruiting und Corporate Benefits. Seit 25 Jahren erzielt HRworks kontinuierliches und profitables Wachstum und zählt aktuell über 2.500 Kunden. Das Unternehmen basiert auf einer hoch skalierbaren Technologieplattform und beschäftigt derzeit über 120 Mitarbeiter in seinen vier Büros deutschlandweit.Pressekontakt:Matthias Trenkle | Bachstraße 12 | 10555 BerlinBüro: 0761 47954-198Mobil: 0179 52 311 47matthias.trenkle@hrworks.dewww.hrworks.deOriginal-Content von: HRworks GmbH, übermittelt durch news aktuell