Magontec Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Magontec liegt bei 20, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Daher wird die Bewertung als "Gut" eingestuft. Der RSI25 erstreckt sich über einen Berechnungszeitraum von 25 Tagen. Der RSI für die Magontec liegt bei 44, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist, weshalb ihm eine "Neutral"-Bewertung zugeordnet wird. Insgesamt erhält die Magontec daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

Bei der technischen Analyse kann der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses einer Aktie über die letzten 200 Handelstage genutzt werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Magontec-Aktie beträgt derzeit 0,43 AUD. Der letzte Schlusskurs (0,39 AUD) liegt damit deutlich darunter (Unterschied -9,3 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" auf dieser Basis führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt jedoch 0,39 AUD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt (0 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Somit wird die Magontec-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der weiche Faktor des Sentiments und Buzz beinhaltet die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zur Einschätzung einer Aktie. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Magontec die übliche Aktivität im Netz gezeigt, sowohl in Bezug auf Diskussionsintensität als auch Rate der Stimmungsänderung. Daher erhält Magontec für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich somit ein "Neutral"-Wert für die Magontec-Aktie.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt auch die Aktie von Magontec im Fokus der Diskussionen. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und der Meinungsmarkt hat sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Magontec beschäftigt. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also für die Magontec-Aktie in den verschiedenen Kategorien ein "Gut"-Rating, eine "Neutral"-Bewertung und eine "Schlecht"-Bewertung, was auf eine gemischte Einschätzung hindeutet.