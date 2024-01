Magontec Aktie: Ist es das gewesen?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Magontec-Aktie liegt bei 100, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der 25-Tage-RSI einen Wert von 54,17, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Zusammenfassend ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung für Magontec nach dem RSI.

In den letzten zwei Wochen wurde Magontec von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt auch eine "Neutral"-Einstufung.

Obwohl starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden können, hat sich die Stimmung für Magontec in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet wird.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Magontec-Aktie mit 0,39 AUD derzeit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung aufgrund einer Distanz von -9,3 Prozent zum GD200 als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie für die beiden Zeiträume aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingeschätzt.