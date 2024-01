Magnus Concordia Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Orpea":

Die technische Analyse der Magnus Concordia-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,05 HKD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs (0,049 HKD) auf ähnlichem Niveau (-2 Prozent) liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,05 HKD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Magnus Concordia-Aktie beträgt 46,15, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 46,15, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Magnus Concordia in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war unauffällig. Daraus resultiert eine Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung in den sozialen Medien spielen eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse zeigt, dass die Kommentare und Befunde zu Magnus Concordia neutral waren und auch die Themen in den sozialen Medien überwiegend neutral waren. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.