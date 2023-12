Magnus Concordia Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die technische Analyse von Magnus Concordia zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,05 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,048 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -4 Prozent liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso liegt der GD50 bei 0,05 HKD, was ebenfalls zu einem Abstand von -4 Prozent führt und somit zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Magnus Concordia ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen waren weder positive noch negative Themen in den Diskussionen präsent, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Magnus Concordia liegt auf 7- und 25-Tage-Basis bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den RSI auf beiden Basiswerten.

Insgesamt erhält die Aktie von Magnus Concordia somit ein "Neutral"-Rating in allen analysierten Abschnitten.

