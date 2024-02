Magnum Goldcorp Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die technische Analyse der Magnum Goldcorp-Aktie ergibt gemischte Bewertungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,02 CAD, wobei der letzte Schlusskurs bei 0,01 CAD liegt, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht darstellt. Für die letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 0,01 CAD, wodurch der letzte Schlusskurs eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für die letzten 7 Tage beträgt 50, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 50 und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der RSI-Analyse.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Magnum Goldcorp in den letzten Wochen kaum verändert haben. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Grundlage.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion hauptsächlich um negative Themen kreiste. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält die Magnum Goldcorp-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der technischen Analyse, des RSI, des Sentiments und der Anlegerstimmung.