Magnora Aktie: DAS heißt noch nichts

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen grün an, und es gab keine negativen Diskussionen. An einem Tag war die Stimmung neutral. Die Anleger haben in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Magnora Asa diskutiert. Auf Basis dieser Informationen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut" und gibt dem Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Magnora Asa als neutral einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 59,38, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt, und der RSI25 bei 48,37, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage zeigt einen Durchschnitt von 30,04 NOK für den Schlusskurs der Magnora Asa-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 31,15 NOK, was einer Differenz von +3,7 Prozent entspricht, und daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (31,75 NOK) weist mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,89 Prozent Abweichung) auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Somit erhält die Magnora Asa-Aktie eine "Neutral"-Bewertung auch auf dieser kurzfristigeren Basis.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Magnora Asa gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, sodass das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.