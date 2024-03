Magnora Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Der RSI der Magnora Asa beträgt 11,36, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 30 und deutet auf eine neutrale Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In Bezug auf Magnora Asa gab es in den letzten zwei Wochen vorwiegend positive Diskussionen. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen grün an, während an keinem Tag negative Diskussionen verzeichnet wurden. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral an einem Tag. In den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, ebenfalls überwiegend positiv. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Magnora Asa derzeit bei 31,29 NOK verläuft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst lag bei 31,05 NOK, was einem Abstand von -0,77 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 aktuell bei 29,33 NOK, was einer Differenz von +5,86 Prozent und somit einem "Gut"-Signal entspricht. Auf Basis dieser beiden Zeiträume wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Magnora Asa festgestellt werden. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Magnora Asa etwas mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.