Magnolia Oil, Gas Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Analyse des Sentiments und Buzz um Magnolia Oil & Gas zeigt interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher positiv, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat Magnolia Oil & Gas in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +2,86 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Energie"-Sektors lag die Performance mit 23,03 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten haben insgesamt eine positive Einschätzung für Magnolia Oil & Gas abgegeben, mit 3 Kaufempfehlungen, 1 Neutralbewertung und keiner negativen Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 30,75 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 41,38 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auch in dieser Kategorie das Rating "Gut".

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Magnolia Oil & Gas bei 9,03, was 71 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 31. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auch auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.