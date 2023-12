Magnolia Oil, Gas Aktie: Das ist erstaunlich

Der Aktienkurs von Magnolia Oil & Gas verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 23,03 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche durchschnittlich um 20,36 Prozent, was bedeutet, dass Magnolia Oil & Gas im Branchenvergleich eine Outperformance von +2,67 Prozent erzielte. Der gesamte "Energie"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 20,36 Prozent im letzten Jahr, wobei Magnolia Oil & Gas um 2,67 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhielt das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben die Aktie von Magnolia Oil & Gas in den letzten zwölf Monaten mit 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Gesamtbewertung von "Gut" führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Magnolia Oil & Gas liegt bei 30,75 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 43,02 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Bewertung der Analysten ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Magnolia Oil & Gas bei 21,5 USD liegt, was -1,15 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -0,42 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Magnolia Oil & Gas. Dies wird anhand der positiven Auffälligkeiten in den sozialen Medien festgestellt. Allerdings wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Zusammenfassend ergibt sich daher für diese Stufe eine "Neutral"-Bewertung für Magnolia Oil & Gas.