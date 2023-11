Magnolia Oil, Gas Aktie: Die Bären zittern!

Die Aktienanalyse der Magnolia Oil & Gas-Aktie ergibt gemischte Bewertungen von verschiedenen Analysten. Während die langfristige Meinung der Analysten die Aktie als "Gut" einschätzt, zeigen jüngste Bewertungen eine neutrale Haltung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 30,75 USD, was einer potenziellen Performance von 43,22 Prozent entspricht.

In Bezug auf die Dividende weist Magnolia Oil & Gas derzeit eine Rendite von 2,11 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 14,6 Prozent liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie haben sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsintensität war ebenfalls höher als üblich, was auf zunehmendes Interesse der Anleger hinweist. Daher erhält die Magnolia Oil & Gas-Aktie in diesen Kategorien eine positive Bewertung.

In fundamentaler Hinsicht weist das KGV der Aktie einen Wert von 8,94 auf, was 72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, und führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie. Insgesamt wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" eingestuft.