Magnolia Oil, Gas Aktie: Alles andere als uninteressant …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Magnolia Oil & Gas liegt bei 8,41 und damit unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Dies entspricht einem Abstand von 69 Prozent zum Branchendurchschnitt von 27. Aufgrund des niedrigen KGVs kann die Aktie als preisgünstig angesehen werden und erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Magnolia Oil & Gas-Aktie überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt jedoch eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer insgesamt negativen Bewertung in diesem Bereich führt.

Analysten schätzen die Aktie von Magnolia Oil & Gas langfristig als positiv ein, mit einem erwarteten Kursziel von 29,33 USD, was einem Anstieg von 36,94 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher eine positive Bewertung.

Insgesamt wird die Magnolia Oil & Gas-Aktie aufgrund des niedrigen KGVs, des überverkauften RSI der letzten 7 Tage und der positiven Analysteneinschätzungen als "Gut" bewertet.