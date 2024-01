Magnite Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Weitere Suchergebnisse zu "ALD":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Magnite liegt bei 88,52, was als „überkauft“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt einen Wert von 43,98, was als „neutral“ eingestuft wird. Insgesamt wird die Einschätzung daher als "schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Anleger diskutierten überwiegend positive Themen, nur an zwei Tagen dominierte die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Magnite diskutiert. Basierend auf diesen Informationen wird die Aktie insgesamt als "gut" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Magnite insgesamt 6 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "gut", bestehend aus 5 "gut", 1 "neutral" und 0 "schlecht" Meinungen. Aufgrund einer Kursprognose von 15 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 68,54 Prozent, was zu einer "guten" Empfehlung führt.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Magnite festgestellt werden. Die Anzahl der positiven Themen in den sozialen Medien hat zugenommen, was zu einer "guten" Bewertung führt. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat zugenommen, was ebenfalls positiv bewertet wird. Insgesamt wird Magnite daher für diese Stufe mit "gut" bewertet.