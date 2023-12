Magnite Aktie: Was für ein Plan!

Die Stimmung unter den Anlegern für Magnite ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Titels führt.

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 5 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen für Magnite abgegeben, was im Durchschnitt einer guten Bewertung entspricht. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 15 USD, was einem Potenzial von 77,3 Prozent entspricht.

Aus technischer Sicht ist die aktuelle Einschätzung für Magnite gemischt. Der Kurs liegt 12,8 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was als positiv bewertet wird. Allerdings ist die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage um 14,8 Prozent negativ, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für Magnite liegt bei 44, was als neutral eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI neutral mit einem Wert von 34,51. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine neutrale Einschätzung für Magnite.

Insgesamt zeigen die Anleger-Stimmung, die Analystenbewertung und die technische Analyse eine insgesamt positive bis neutrale Bewertung für die Magnite-Aktie.