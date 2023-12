Magnite Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Anhand des RSI kann festgestellt werden, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Für die Magnite-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage 44. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI-Wert von 34,51 zeigt, dass die Aktie auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Magnite basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 8,46 USD der Magnite-Aktie inzwischen +12,8 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Hingegen liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage bei -14,8 Prozent, was zu einer langfristigen Einstufung von "Schlecht" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" für beide Zeiträume bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Magnite ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen deutet darauf hin, dass positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Magnite zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt daher einen negativen Trend, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über Magnite liegt jedoch im normalen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating von der Redaktion.