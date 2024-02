Magnite Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Stimmung bezüglich der Aktie von Magnite hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, wie unsere Analyse zeigt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Magnite eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Magnite-Aktie zeigt auf 7-Tage-Basis einen aktuellen Wert von 50, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 45,07 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Auf langfristiger Basis wird die Aktie von Magnite von Analysten als "Gut"-Titel eingestuft. Von 18 Analysten waren 3 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 13,67 USD, was einer Erwartung von 43,86 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen vergeben wir daher die Gesamtbewertung "Gut".

