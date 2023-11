Magnis Energy Technologies Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Weitere Suchergebnisse zu "Benson Hill":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Spanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Magnis Energy liegt bei 62,5, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 59. Auch dies deutet auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird daher die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer neutralen Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem positiven Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Magnis Energy-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung rund um die Magnis Energy-Aktie wurde auf sozialen Plattformen überwiegend negativ bewertet. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen aufgegriffen, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung hinsichtlich des RSI, der Stimmung und der technischen Analyse der Magnis Energy-Aktie.