Magnis Energy Technologies Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Sechs Tage lang dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Jedoch hat sich die Stimmungslage in den letzten Tagen verstärkt auf negative Themen bezogen, die das Unternehmen Magnis Energy betreffen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral", was zu einer entsprechenden "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass es in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes bezüglich Magnis Energy gegeben hat. Aus diesem Grund wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Magnis Energy daher auf dieser Stufe eine "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der 7-Tage-RSI für die Magnis Energy-Aktie beträgt 50, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 78,57, was zeigt, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Magnis Energy.

Die technische Analyse zeigt, dass trendfolgende Indikatoren darauf hindeuten, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt für die Magnis Energy-Aktie liegt bei 0,13 AUD für die letzten 200 Handelstage, während der letzte Schlusskurs bei 0,042 AUD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 0,06 AUD für die letzten 50 Handelstage unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. In Summe wird Magnis Energy auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.