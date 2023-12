Magnificent Hotel Investments Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Aktienkurs von Magnificent Hotel Investment zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Performance seiner Branche, den zyklischen Konsumgütern, eine Rendite von -20 Prozent, was mehr als 31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Hotellerie-, Restaurant- und Freizeitbranche erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 4,86 Prozent, wobei Magnificent Hotel Investment mit 24,86 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich für den Schlusskurs der Magnificent Hotel Investment-Aktie in den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,11 HKD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,088 HKD, was einem Unterschied von -20 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der bei 0,09 HKD liegt, was nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,22 Prozent) liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Magnificent Hotel Investment somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Magnificent Hotel Investment-Aktie einen Wert von 50 (RSI7) und 53,13 (RSI25), was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Somit ergibt sich das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende weist Magnificent Hotel Investment derzeit eine Rendite von 0 % auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt ("Hotels Restaurants und Freizeit") von 6,27 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende, da die Differenz lediglich 6,27 Prozentpunkte beträgt.