Magnetic ResourcesL Aktie: Wer hätte das gedacht?

In den letzten zwei Wochen wurde die Magnetic Nl von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral", laut unserer Redaktion.

Der Relative Strength-Index (RSI) besagt, dass die Aktie der Magnetic Nl als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Magnetic Nl-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 56,25 und ein Wert für den RSI25 von 58,57, was für beide Zeiträume eine "Neutral"-Einstufung bedeutet.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Magnetic Nl festgestellt wurde. Weder eine Tendenz hin zu besonders positiven noch zu negativen Themen wurde registriert, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Magnetic Nl-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,77 AUD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,99 AUD weicht somit um +28,57 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Allerdings beträgt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen aktuell 1,03 AUD, wodurch der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (-3,88 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis.

Zusammenfassend ergibt sich für die Magnetic Nl-Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral" aufgrund der Anleger-Stimmung, des RSI und des Sentiments und Buzz, während die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating liefert.