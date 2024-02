Magnetic ResourcesL Aktie: Ruhe bewahren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Magnetic Nl. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 53,85 Punkte, was bedeutet, dass Magnetic Nl momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 37,9, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anlegerstimmung bezüglich Magnetic Nl war in den letzten Tagen überwiegend positiv, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab hauptsächlich positive Themen und keine negativen Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, daher erhält Magnetic Nl eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Bei der technischen Analyse betrachten wir den gleitenden Durchschnitt auf 50- und 200-Tages-Basis. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 0,83 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,99 AUD liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,98 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. In Summe wird Magnetic Nl auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Daher erhält Magnetic Nl insgesamt ein "Neutral"-Rating.