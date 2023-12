Magna Terra Minerals Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI von Magna Terra Minerals liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen und auch hier liegt der RSI für Magna Terra Minerals bei 50, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

Wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Magna Terra Minerals-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,03 CAD mit dem aktuellen Kurs (0,03 CAD) vergleicht, ergibt sich eine Abweichung von 0 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Das gilt auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit einer Abweichung von 0 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also auch für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich sagen, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig erkannt werden können. Die Stimmung für Magna Terra Minerals hat sich jedoch in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Magna Terra Minerals, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Magna Terra Minerals in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die eine "Gut"-Einschätzung für die Aktie hervorbringen. Insgesamt ergibt sich daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung.