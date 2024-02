Magna Terra Minerals Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die technische Analyse der Magna Terra Minerals zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,03 CAD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,02 CAD) um -33,33 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,03 CAD weist auf eine Abweichung von -33,33 Prozent hin. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Magna Terra Minerals ist neutral. Die Auswertung von Diskussionsforen und sozialen Medien der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz hin zu besonders positiven noch negativen Themen noch eine signifikante Veränderung der Anzahl der Beiträge wurde registriert. Somit erhält Magna Terra Minerals in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass der Aktienkurs als "Schlecht" bewertet wird, da der RSI bei 100 liegt. Der RSI25 beläuft sich auf 60, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Schlecht" führt.