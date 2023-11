Magna Quartalszahlen in 92 Tagen: Erwartete Gewinnsteigerung von +152,12%

Finanzjournalisten erwarten gespannt die Bekanntgabe der Quartalszahlen des kanadischen Unternehmens Magna, das seinen Sitz in Aurora hat. In 92 Tagen wird das Unternehmen seine Bilanz für das vierte Quartal vorlegen und Aktionäre sowie Analysten sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen erwartet werden können. Besonders interessant ist auch die Entwicklung der Magna-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 14,13 Mrd. EUR steht die Magna-Aktie kurz vor der Bekanntgabe neuer Quartalszahlen in nur noch 92 Tagen. Analysten gehen davon aus, dass diese Zahlen einen deutlichen Anstieg im Vergleich zum Vorquartal zeigen werden. Während Magna im vierten Quartal 2022 einen Umsatz von 6,53 Mrd. EUR erzielte, wird jetzt mit einem Plus von beeindruckenden +85,80 Prozent gerechnet – was einem Umsatz von 12,13 Mrd. EUR entspricht. Auch beim Gewinn erwarten Experten eine Veränderung von +152,12 Prozent auf voraussichtlich 163,37 Mio. EUR.

Wie reagieren nun die Aktionäre auf diese Nachrichten zur Magna-Aktie? Über das Jahr betrachtet sind Analysten eher optimistisch gestimmt und gehen davon aus, dass der Umsatz um +85,80 Prozent steigenfallt und der Gewinn um +152,12 Prozent auf insgesamt 985,05 Mio. EUR anwächst – eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 390 Mio. EUR. Der erwartete Gewinn pro Aktie liegt dann bei 2,59 EUR.

Allerdings reagieren Aktionäre bisher eher verhalten auf die Schätzungen der Quartalszahlen. In den letzten 30 Tagen ist der Kurs um -1,56 Prozent gesunken.

Analysten schätzen das Potenzial der Magna-Aktie folgendermaßen ein: Innerhalb von 12 Monaten wird ein Kursziel von 65,48 EUR prognostiziert – was gegenüber dem aktuellen Kurs einen Gewinn von +31,75 Prozent bedeuten würde. Investoren, die jetzt einsteigen möchten, können also laut Expertenschätzungen mit einem Gewinn von +31,75 Prozent innerhalb eines Jahres rechnen.

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich beim Kurstrend der Magna-Aktie eine starke Negative entwickelt und auch der gleitende Durchschnitt von 50 bietet keine Unterstützung.

