Magna Quartalszahlen in 81 Tagen: Gewinnsteigerung von +142,32% erwartet

In nicht mehr als 81 Tagen wird das kanadische Unternehmen Magna seinen Aktionären die Quartalsbilanz für das vierte Quartal präsentieren. Spannend ist dabei vor allem, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen gerechnet werden kann und wie sich die Magna Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Die Magna Aktie hat aktuell eine Marktkapitalisierung von stolzen 13,87 Milliarden Euro. Es sind also nur noch 81 Tage, bis die neuen Quartalszahlen bekannt gegeben werden. Sowohl Aktionäre als auch Analysten fiebern diesem Ereignis entgegen. Denn laut aktuellen Datenanalysen rechnen Experten mit einem starken Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im vierten Quartal des Jahres 2022 erzielte Magna noch einen Umsatz von 6,41 Milliarden Euro. Nun wird ein Sprung um satte +78,31 Prozent auf 11,43 Milliarden Euro erwartet. Auch der Gewinn soll deutlich steigen und voraussichtlich um +142,32 Prozent auf 154,17 Millionen Euro anwachsen.

Wie werden die Aktionäre nun wohl auf diese Zahlen bei der Magna Aktie reagieren? Blickt man auf das gesamte Jahr zurück, sind die Prognosen der Analysten eher optimistisch gestimmt. So soll der Umsatz um +78,31 Prozent steigen und der Gewinn sogar um +142,32 Prozent auf beeindruckende 927,65 Millionen Euro wachsen. Somit bleibt der Gewinn weiterhin positiv und verändert sich voraussichtlich um +142,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als er bei 382,81 Millionen Euro lag. Auch der Gewinn pro Aktie wird auf Jahressicht mit voraussichtlich 2,54 Euro niedriger ausfallen.

Einige Aktionäre haben bereits vorab auf die Schätzungen der Quartalszahlen reagiert. In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs um +8,68 Prozent verändert.

Was sagen eigentlich die Analysten und die Charttechnik zur Magna Aktie? Die Experten schätzen den Einfluss auf den Aktienkurs wie folgt ein: Innerhalb von zwölf Monaten wird erwartet, dass die Aktie bei einem Kurs von 64,29 Euro steht. Das bedeutet einen Gewinn von +26,46 Prozent im Vergleich zur aktuellen Situation. Wer jetzt noch in die Magna Aktie investieren möchte und sich an den Expertenschätzungen orientiert, kann mit einem Gewinn von +26,46 Prozent innerhalb eines Jahres rechnen.

Die Charttechnik zeigt ebenfalls einen stark positiven Kurstrend bei Magna. Der Gleitende Durchschnitt 50 bietet keinerlei Widerstand und unterstützt somit ein weiterhin positives Kurswachstum.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Magna-Analyse von 18.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Magna jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Magna Aktie

Magna: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...