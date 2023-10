Magna Quartalsprognose: Umsatz- und Gewinnsteigerung erwartet, skeptische Aktionäre halten Stand

In genau 116 Tagen wird das Unternehmen Magna aus Aurora, Kanada seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal veröffentlichen. Hierbei stellt sich die Frage, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen die Aktionäre rechnen können und wie sich die Magna Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Momentan beläuft sich die Marktkapitalisierung der Magna Aktie auf 14,36 Mrd. EUR. Die Anleger sowie Analysten sind gespannt auf das Ergebnis der Quartalszahlen. Aktuell gehen Datenanalysen davon aus, dass es im Vergleich zum vorherigen Quartal einen deutlichen Anstieg beim Umsatz geben wird. Während Magna im vierten Quartal 2022 noch einen Umsatz von 6,63 Mrd. EUR erzielte, wird nun ein Sprung um +92,32 Prozent auf 12,75 Mrd. EUR prognostiziert. Auch der Gewinn soll sich verändern und voraussichtlich um +160,65% auf 171,58 Mio. EUR steigen.

Auf Jahresbasis betrachtet sind die Analysten eher optimistisch gestimmt. So wird erwartet, dass der Umsatz um +92,32 Prozent ansteigt bzw.fällt und der Gewinn um +160,65 Prozent auf insgesamt 1,04 Mrd. EUR wächst.

Einige Aktionäre sind jedoch skeptisch und reagieren nicht vorab auf die Schätzungen der Quartalszahlen. Daher hat sich der Kurs der Magna Aktie in den letzten 30 Tagen um -6,01% verändert.

Die Analysten schätzen die Auswirkungen auf den Aktienkurs wie folgt ein: Innerhalb von 12 Monaten könnte die Aktie bei 66,52 EUR stehen, was einen Gewinn von +33,81% im Vergleich zum aktuellen Kurs bedeuten würde. Anleger, die jetzt noch einsteigen möchten, können basierend auf den Expertenschätzungen mit einem Gewinn von +33,81% innerhalb von 12 Monaten rechnen.

Aus charttechnischer Sicht befindet sich der Kurstrend bei Magna in einer stark negativen Position und auch der Gleitende Durchschnitt 50 bietet keine Unterstützung.

