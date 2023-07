Magna Quartalsbilanz: Erwartete Umsatzsteigerung und Aktientrends für das 3. Quartal

In knapp 101 Tagen wird das kanadische Unternehmen Magna seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Die Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie erwarten können. Zudem stellt sich die Frage, wie sich die Magna Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Aktuell beläuft sich die Marktkapitalisierung der Magna Aktie auf rund 16,02 Mrd. EUR. Kurz vor Börseneröffnung werden also schon bald die neuen Quartalszahlen präsentiert. Sowohl Anleger als auch Analysten sind gespannt auf das Ergebnis. Experten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigen wird. Im 3. Quartal 2022 konnte Magna einen Umsatz von 6,30 Mrd. EUR verbuchen, nun wird mit einem Plus von +7,40 Prozent gerechnet – somit also ein Umsatz von 9,07 Mrd. EUR erwartet.

Auch der Gewinn soll voraussichtlich um...