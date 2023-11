Magna Mining Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Andritz":

Die technische Analyse der Magna Mining-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,71 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,445 CAD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -37,32 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,48 CAD liegt unter dem aktuellen Kurs und weist eine Abweichung von -7,29 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz im Internet haben ebenfalls Auswirkungen auf die Aktienbewertung. Bei Magna Mining wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Bild führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Magna Mining von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen angesprochen, was zu einer neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 72,22 Punkten, was darauf hindeutet, dass Magna Mining überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass Magna Mining weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Magna Mining-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.